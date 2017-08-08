Медведев уступил французу Маннарино в первом круге «Мастерса» в Монреале

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Адриану Маннарино в первом круге турнира серии «Мастерс» в Монреале. Россиянин уступил в двух сетах со счётом 3:6, 1:6.



Поединок в Канаде продолжался 1 час 21 минуту. Медведев четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал десять брейк-пойнтов из пятнадцати. На счету соперника из Франции две ошибки на подаче и два брейка-пойнта из трёх.



Во втором круге турнира в Монреале Маннарино встретится с сильнейшим из пары Фелисьяно Лопес (Испания) — Чхун Хён (Южная Корея).