Хачанов и Тим вышли во второй круг в Монреале в паре

Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг «Мастерса» в Монреале в парном разряде. В первом раунде Хачанов в дуэте с австрийцем Домиником Тимом обыграли американцев Джека Сока и Николаса Монро — 6:4, 2:6, [10:4].

Поединок продолжался ровно один час. На счету Хачанова и Тима 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Сок и Монро подали навылет 2 раза, допустили 3 ошибки на подаче и реализовали 3 брейк-пойнта из 5.

За выход в четвертьфинал Хачанов и Тим сыграют с парой Рохан Бопанна (Индия)/Иван Додиг (Хорватия) (7).