В. Уильямс вышла во второй круг в Торонто, обыграв Бегу

Американка Винус Уильямс (9) вышла во второй круг турнира в Торонто. В первом раунде она одолела румынку Ирину Бегу (Q) со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час 58 минут. Уильямс не подала ни одного эйса, допустила 10 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бегу 4 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. Следующей соперницей Винус будет либо чешка Катержина Синякова, либо колумбийка Мариана Дуке-Мариньо (Q).

Также во второй круг вышла ещё одна американка Слоан Стивенс, которая обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву — 6:7 (4:7), 6:0, 6:4.