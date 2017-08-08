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В. Уильямс вышла во второй круг в Торонто, обыграв Бегу

8 августа 2017, вторник. 06:26 Теннис

Американка Винус Уильямс (9) вышла во второй круг турнира в Торонто. В первом раунде она одолела румынку Ирину Бегу (Q) со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час 58 минут. Уильямс не подала ни одного эйса, допустила 10 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бегу 4 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. Следующей соперницей Винус будет либо чешка Катержина Синякова, либо колумбийка Мариана Дуке-Мариньо (Q).

Также во второй круг вышла ещё одна американка Слоан Стивенс, которая обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву — 6:7 (4:7), 6:0, 6:4.

Торонто 2017. 1-й круг
08 августа 2017 года, вторник. 02:10 МСК
Ирина
Бегу
Винус
Уильямс
1:6 6:3 3:6
Торонто 2017. 1-й круг
08 августа 2017 года, вторник. 00:10 МСК
Юлия
Путинцева
Слоан
Стивенс
7:6 0:6 4:6
Квитова вышла во 2-й круг турнира в Торонто, обыграв Суарес-Наварро
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Винус Уильямс Ирина Бегу Слоан Стивенс Юлия Путинцева
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