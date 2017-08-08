Синякова сыграет с В. Уильямс, Шафаржова — с Цибулковой во 2-м круге в Торонто

Чешские теннисистки Катержина Синякова и Люси Шафаржова вышли во второй круг турнира в Торонто. В первом раунде Синякова встречалась с теннисисткой из Колумбии Марианой Дуке-Мариньо (Q) и победила со счётом 4:6, 6:0, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 5 минут. На счету Синяковой 2 эйса, 4 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19. Следующей соперницей Катержины будет американка Винус Уильямс (9).

Шафаржова на стадии первого круга обыграла канадку Франсуазу Абанду (WC) — 6:4, 6:4. Эта встреча продлилась 1 час 28 минут. Шафаржова подала 2 эйса, совершила 1 двойную ошибку и использовала 4 брейк-пойнта из 7. За выход в третий круг Люси поспорит с Доминикой Цибулковой (Словакия, 11).