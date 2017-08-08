Макарова претендует на звание лучшей теннисистки июля

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку июля. На это звание претендуют американка Мэдисон Кис, представительница Чехии Катержина Синякова и россиянка Екатерина Макарова.



Проголосовать можно на официальном сайте тура.



Победительница будет названа 11 августа.



В январе лучшей стала американка Серена Уильямс, в феврале — украинка Элина Свитолина, в марте — россиянка Елена Веснина, в апреле — немка Лаура Зигемунд, в мае — румынка Симона Халеп, в июне — испанка Гарбинье Мугуруса.