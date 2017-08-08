Андрееску, Синякова и Беллис претендуют на звание «Прорыв месяца»

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв июля». На это звание претендуют канадка Бьянка Андрееску, чешка Катержина Синякова и американка Катрин Беллис.



Проголосовать можно на официальном сайте тура.



Победительница будет объявлена 11 августа.



В январе лучшей стала американка Коко Вандевеге, в феврале — француженка Кристина Младенович, в марте — японка Риса Одзаки, в апреле — россиянка Дарья Касаткина, в мае — представительница Латвии Елена Остапенко, в июне — словачка Магдалена Рыбарикова.