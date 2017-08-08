Баутиста-Агут вышел во второй круг турнира в Монреале

Испанец Роберто Баутиста-Агут (12) вышел во второй круг турнира в Монреале, обыграв американца Тима Смычека (Q) со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Матч продолжался 1 час 20 минут. Роберто трижды подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и взял 4 гейма на подаче соперника. На счету Тима 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в третий круг Баутиста-Агут поспорит с американцем Райаном Харрисоном.



Монреаль. Мужчины. Первый круг

Диего Шварцман (Аргентина) — Райлли Опелка (США, Q) — 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Петер Полански (Канада, WC) — Вашек Поспишил (Канада, WC) — 7:5, 6:2.