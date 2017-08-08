Кузнецова: перед вечеринкой игроков в Торонто у меня были лишь пижамы

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, что на турнир в Торонто добиралась в большими трудностями.

«Мой рейс отменили. Я должна была прибыть вечером в среду, но добралась лишь утром в четверг. Пришлось провести ночь в Нью-Йорке, а затем ещё и мой багаж прибыл на день позже.

Мне нужно было идти на вечеринку игроков, так что я отправилась быстро что-нибудь купить. Сходила в H&M, потому что у меня были лишь пижамы. У меня было всего полчаса перед вечеринкой, так что я паниковала. У меня не было макияжа, ничего. Мне нравится быть организованной и готовой ко всему. В магазине мне сделали лёгкий макияж, и я отправилась на вечеринку. Слава богу, она была тихой, а в баре был пинг-понг», — цитирует Кузнецову официальный сайт тура.