Касаткина: я рада, что смогла отыграться во втором сете матча с Винчи

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями после победы над итальянкой Робертой Винчи в первом круге турнира в Торонто со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:1).

«Сегодня у меня была непростая соперница. Роберта не играет в типичный женский теннис. Это был тяжёлый матч, но я рада, что смогла отыграться во втором сете. В концовке я сыграла отлично», — приводит слова Касаткиной официальный сайт тура.

За выход в третий круг соревнований Касаткина поспорит с представительницей Украины Элиной Свитолиной.