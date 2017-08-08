Квитова: я старалась не обращать внимания на счёт, а бороться за каждый розыгрыш

Чешка Петра Квитова прокомментировала свою победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро в первом круге турнира в Торонто со счётом 6:1, 7:6 (7:5).

«Я чувствую себя достаточно уверенно сейчас. Второй сет получился просто прекрасным. Мне пришлось побороться за победу. Я уступала с брейком, и каждый гейм второй партии проходил в упорной борьбе. Я старалась не обращать внимания на счёт, а бороться за каждый розыгрыш.

Когда мне удалось сделать обратный брейк, я постаралась удерживать свою подачу, а затем взять тай-брейк, ожидая свои шансы», — цитирует Квитову официальный сайт тура.