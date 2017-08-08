Касаткина выполнила эффектный «твинер» в матче с Винчи в Торонто

Российская теннисистка Дарья Касаткина, обыгравшая в первом круге турнира в Торонто представительницу Италии Роберту Винчи со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:1), по ходу встречи выполнила эффектный «твинер» (удар между ног).

Видео этого момента доступно в официальном «твиттере» соревнований.

«Когда я была маленькой, может, лет в 10, я не знаю почему, но очень хотела научиться выполнять такие удары. В нашей квартире была лишь одна стена, на которой ничего не было, и я била по ней, выполняя «твинеры» по два часа каждый день. Я делала это намеренно, и сегодня эти тренировки дали результат. Я впервые выполнила такой удар в матче с камерами. Слава богу, у меня теперь есть доказательство», — сказала Касаткина официальному сайту WTA.