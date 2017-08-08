Халеп: если стану 1-й ракеткой мира, буду самым счастливым человеком на свете

Румынка Симона Халеп рассказала о своём настрое на турнир в Торонто и призналась, что старается не думать о возможности в скором времени занять первую строчку рейтинга WTA.

«Вчера на пути в гостиницу я подумала: «Почему турниры в Торонто и Монреале не проходят в один сезон? В этом году я скучаю по Монреалю». Это нелегко, но здорово, что происходит такая смена и нам не скучно. Каждый год нам очень интересно. Здесь повсюду один тот же шоколад, так что я спокойна.

Быть первой ракеткой мира — это очень много значит. Но я пока не была в таком положении. Я бы хотела поздравить Каролину с таким успехом. По моему мнению, она заслужила это, потому что завоевала несколько титулов и дошла до финала US Open. Надеюсь, и мне однажды удастся подняться на вершину, но я об этом не думаю. Если это случится, то я буду самым счастливым человеком на свете, но нужно продолжать упорно работать.

В Торонто я хорошо чувствую свою игру. Местные корты мне подходят. Мне очень нравится атмосфера и поддержка болельщиков. Здесь так легко просто играть в свой лучший теннис. Есть несколько турниров, на которых я чувствую себя как дома. Это один из них», — цитирует Халеп официальный сайт тура.