В. Уильямс: наконец-то я подняла руки в Торонто в знак победы

Американка Винус Уильямс поделилась впечатлениями после выхода во второй круг турнира в Торонто. На старте соревнований она одолела румынку Ирину Бегу со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

«Пришлось ждать 20 лет, чтобы выиграть матч здесь, так что это очень приятная победа. Я играла с соперницей, которая уже разогрелась и провела несколько игр в квалификации. Стоит отдать её должное за то, что встреча продолжалась три сета. Я выполнила много ударов, это даст мне возможность подумать о том, что я могу сделать лучше.

Мы никогда раньше не встречались, так что я не особо знала, чего ожидать. В первом сете я играла прекрасно, во втором стала чаще ошибаться. Затем начался дождь, так что весь матч состоял из взлётов и падений. Бегу знает, как нужно бороться и входить в игру, даже проиграв сет 1:6.

Я очень хотела сразу сделать брейк, мне это удалось, но потом счёт стал 3:3. Я подумала: «Это не входило в мой план на игру». Я расслабилась. Никогда не знаешь, сколько продлится дождь, поэтому всё время нужно быть готовой вернуться на корт.

В следующем матче мне бы хотелось выиграть увереннее. Вообще я хотела бы побеждать, не проигрывая свою подачу и выполняя мощные удары навылет. Но больше всего я запоминаю победы, одержанные в упорной борьбе.

Нужно понять, как показывать свой лучший теннис здесь. Мне нравится город. Я впервые выиграла матч здесь спустя 22 года. Наконец-то я подняла руки в Торонто в знак победы», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.