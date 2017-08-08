Доналдсон: в матче с Пуи я действовал очень сосредоточенно

Американский теннисист Джаред Доналдсон поделился впечатлениями после победы на старте турнира серии «Мастерс» в Монреале над французом Люкой Пуи со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (10:8).

«Думаю, я сыграл очень хорошо. Подача работала отлично, и это помогало мне в первых ударах. Оба тай-брейка прошли в равной борьбе. В первом мне удалось отыграться, во втором мы шли вровень. Я очень рад, что сумел выиграть в двух сетах. Я чувствовал, что действовал очень сосредоточенно.

Мне важно получить как можно больше опыта на таком уровне и прибавлять в физическом плане. На корте также нужно становиться сильнее и уверенно подавать, играть агрессивно и хорошо двигаться. Если мне это удастся, то я смогу добиваться результатов, как сегодня.

Сейчас многие молодые игроки демонстрируют прекрасный теннис. Я рад входить в их число. Будет здорово, если мне удастся попасть на турнир в Милане и встретиться с этими ребятами. Думаю, мне по силам квалифицироваться на эти соревнования», — цитирует Доналдсона официальный сайт тура.