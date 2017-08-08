Монфис: при счёте 4:3 во 2-м сете я стал просто стараться попадать мячом в корт

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал свою победу над американцем Стивом Джонсоном в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале со счётом 2:6, 7:6 (7:1), 6:1. Его следующим соперником будет представитель Японии Кей Нисикори.

«При счёте 4:3 во втором сете я стал просто стараться попадать мячом в корт и начал двигаться лучше. Я сумел усложнить задачу сопернику. Затем я стал получать больше возможностей, а соперник начал сомневаться», — приводит слова Монфиса официальный сайт тура.