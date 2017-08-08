Тарпищев: Макарова способна вернуться в топ-10

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил уверенность в том, что россиянке Екатерине Макаровой по силам вернуться в топ-10 рейтинга WTA. На минувшей неделе уроженка Москвы победила на турнире в Вашингтоне и стала 42-й ракеткой мира.

«Макарова способна вернуться в десятку лучших. Целая череда травм не позволяла ей выйти на свой привычный уровень, но сейчас она избавилась от них и, несомненно, пойдёт по восходящей в рейтинге WTA. После парной победы на Уимблдоне она выглядит очень уверенно. Если в целом говорить про ситуацию в рейтинге WTA, то среди женщин очень много равных соперниц. В последние два года подтянулось много молодых и очень талантливых теннисисток. Поэтому на турнирах «Большого шлема» на победу претендует по 15–17 игроков. А выигрывает тот, кто находится в лучшей форме в этот конкретный период. Также очень многое теперь зависит от жребия», — цитируют Тарпищева «Известия».