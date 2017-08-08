Дель Потро: встречаться с Иснером в первом круге не хочет никто

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал свою победу в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале над американцем Джоном Иснером со счётом 7:5, 7:5.

«Это просто восхитительно. Я очень скучал по этому турниру. Я не мог выступать здесь в последнее время из-за травмы запястья. Но сейчас я в хорошей форме. Наконец у меня появилась возможность сыграть здесь после большого перерыва, и я стартовал с победы над Иснером.

У Джона прекрасная подача. Он всё лучше двигается на задней линии. Конечно, это был тяжёлый матч первого круга для нас обоих. Такая встреча могла состояться в четвертьфинале или полуфинале любого турнира. Но мы сыграли сегодня и мне повезло победить. Надеюсь, на следующем турнире жребий подарит мне другого соперника, так как встречаться с Джоном в первом круге не хочет никто», — цитирует дель Потро официальный сайт тура.