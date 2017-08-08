Полански: помню, наш прошлый матч с Федерером закончился очень быстро

Канадец Петер Полански в преддверии встречи со швейцарцем Роджером Федерером во втором круге турнира в Монреале вспомнил об их прошлом матче, в котором уроженец Базеля победил со счётом 6:2, 6:0.

«Помню, наш прошлый матч с Федерером закончился очень быстро. Хотелось бы, чтобы та игра продлилась дольше. Но тем не менее я помню, что играл достаточно достойно. Я смотрел обзор той встречи и увидел, что провёл несколько отличных розыгрышей, но все их проиграл», — цитирует Полански официальный сайт тура.