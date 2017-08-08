Надаль и Тим сыграли в теннис на башне олимпийского стадиона в Монреале

Испанец Рафаэль Надаль и представитель Австрии Доминик Тим сыграли в теннис на вершине башни олимпийского стадиона в Монреале — Tower Montreal, сообщает официальный сайт ATP-тура.

«Это было нелегко. Мне пришлось непросто на корте, а здесь было вообще невозможно. Дул сильный ветер, но вид оказался прекрасным. Подобные вещи позволяют побольше узнать о городе», — сказал Надаль.

«Забавно было сыграть несколько минут на такой высоте. У нас был вид на 360 градусов на Монреаль. Это было здорово», — сказал Тим.

Фото доступно в «твиттере» тура.