Плишкова: мой парень сказал: «Притворись, что рада званию первой ракетки мира»

Первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова на пресс-конференции в Торонто рассказала, как делала фото для своего «Инстаграма» в честь того, что поднялась на вершину рейтинга WTA. Во втором круге турнира в Торонто она сыграет либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой, либо с француженкой Ализе Корне.

«Я хотела позировать с двумя поднятыми большими пальцами, но мой парень сказал: «Притворись, что хоть немного рада этому!» Так что я решила подпрыгнуть», — приводит слова Плишковой официальный сайт тура.

Фото доступно в «Инстаграме» Плишковой.