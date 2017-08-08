Свитолина: когда я вошла в топ-10, меня стали больше слушать

Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что изменилось в её жизни после того, как она вошла в топ-10 рейтинга WTA. Во втором круге турнира в Торонто она сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

“Меня стали больше слушать. Я ощущаю давление, но это часть тенниса. Это даёт толчок каждое утро выходить, посещать тренажёрный зал и работать. Здорово быть игроком топ-10, но я не так много думаю об этом, иначе начнутся игры разума», — приводит слова Свитолиной официальный сайт тура.