Мугуруса: в WТА каждую неделю узнаёшь что-то новое и становишься опытнее

Испанка Гарбинье Мугуруса рассказала, как чувствует себя в статусе двукратной чемпионки турниров серии «Большого шлема», а также поделилась впечатлениями от работы с тренером Кончитой Мартинес.

«Между двумя победами на турнирах „Большого шлема“ я стала гораздо опытнее. Важно, когда ты находишься в ситуации, в который был раньше. Это позволяет понять, что нужно делать, а что нет. Может, это не такой большой срок, но в WТА каждую неделю узнаёшь что-то новое, попадаешь в новые для себя условия.

Что касается сотрудничества с Мартинес, то мы часто разговариваем, общались по телефону, когда я была на турнире в Стэнфорде. Мы обе очень заняты, но находим возможность пообщаться, хотя, конечно, не так много, как на Уимблдоне-2017", — приводит слова Мугурусы официальный сайт WТА.