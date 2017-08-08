Конта: приятно думать, что Плишкова когда-нибудь купит мне обед

Британка Йоханна Конта прокомментировала тот факт, что именно её победа над румынкой Симоной Халеп в четвертьфинале Уимблдона позволила чешке Каролине Плишковой стать первой ракеткой мира.

«Думаю, Каролина должна сказать мне спасибо. А если серьёзно, то просто так устроен рейтинг. Она много работала и долго шла к этому успеху. Но мне приятно думать, что я могу рассчитывать на то, что Каролина когда-нибудь купит мне обед.

Я считаю, что женский теннис сейчас в отличном положении. Даже в отсутствие Серены, возвращения которой мы все с нетерпением ждём, уровень конкуренции в WТА очень высок. Это сказывается на уровне игры во всех матчах, вне зависимости от стадии турнира. Каждый раз, выходя на корт, я знаю, что предстоит трудный матч", — приводит слова Конты официальный сайт WТА.