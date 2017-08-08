Россиянка Екатерина Макарова в первом круге турнира в Торонто сыграет с китаянкой Пэн Шуай. Встреча начнётся ориентировочно в 19:45 по московскому времени. 29-летняя москвичка, занимающая 42-е место в рейтинге WТА, проиграла единственный поединок между этими соперницами, который состоялся на соревнованиях в Индиан-Уэллсе, в 2010 году.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этого поединка:

Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Пэн Шуай в Торонто.

Победительница этой встречи во втором круге сыграет с британкой Йоханной Контой (7).