Веснина победила Риске на старте турнира в Торонто

Россиянка Елена Веснина (16) начала выступление на турнире в Торонто с победы над американкой Элисон Риске со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча первого круга составила 1 час 12 минут. 31-летняя уроженка Львова, занимающая 18-е место в рейтинге WТА, исполнила 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 и проиграла 2 гейма на своей подаче. Элисон выполнила 1 эйс при 4 двойных.

Следующей оппоненткой Весниной станет австралийка Эшли Барти, соперница которой по первому кругу, француженка Осеан Доден, снялась из-за травмы, уступая — 0:5.