Беллис стала соперницей Кузнецовой по второму кругу турнира в Торонто

Француженка Каролин Гарсия в первом круге турнира в Торонто переиграла румынку Сорану Кырстю (Q) со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 20 минут. За выход в третий круг 23-летняя уроженка Сен-Жермэн-ан-Лэ, занимающая 21-е место в рейтинге WТА, поспорит с американкой Варварой Лепченко (Q).

Во второй круг вышли также словачка Магдалена Рыбарикова (LL), одолевшая хорватку Мирьяну Лучич-Барони со счётом 7:5, 6:0, а также американка Катрин Беллис, которая оказалась сильнее немки Юлии Гёргес (4:6, 6:3, 6:2) и сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой (8).