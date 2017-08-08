Южный проиграл Чоричу и не встретится с Надалем на «Мастерсе» в Монреале

Россиянин Михаил Южный (LL) в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале уступил хорвату Борне Чоричу со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. 35-летний москвич, занимающий 98-е место в рейтинге АТР, 1 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок, отыграл 3 брейк-пойнта из 7 и совершил 1 брейк. Борна выполнил 6 эйсов при 2 двойных.

Во втором круге 20-летний теннисист из Загреба, располагающийся на 55-й позиции в мужской табели о рангах, сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (1).