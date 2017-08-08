Макарова уверенно победила Пэн Шуай в первом круге турнира в Торонто

Россиянка Екатерина Макарова в первом круге турнира в Торонто уверенно переиграла китаянку Пэн Шуай со счётом 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. 29-летняя москвичка, занимающая 42-е место в рейтинге WТА, трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 и проиграла 2 гейма на своей подаче.

Следующей оппоненткой Макаровой станет британка Йоханна Конта (7).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи.

Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Пэн Шуай в Торонто