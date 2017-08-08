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Чхун Хён, Лоренци и Эскобедо добились побед на старте «Мастерса» в Монреале

8 августа 2017, вторник. 22:15 Теннис

Кореец Чхун Хён в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале переиграл испанца Фелисьяно Лопеса со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (7:3). Поединок продолжался 2 часа 13 минут. 21-летний уроженец Сувона, занимающий 56-е место в рейтинге АТР, сделал 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка, а его оппонент 16 раз подал навылет при 8 двойных и дважды выиграл геймы на подаче азиатского теннисиста.

Следующим оппонентом Чхун Хёна станет либо бельгиец Давид Гоффен (9), либо японец Юити Сугита.

Также во второй круг вышли американец Эрнесто Эскобедо (LL), победивший грузина Николоза Басилашвили со счётом 7:6 (7:4), 6:4, и итальянец Паоло Лоренци, переигравший американца Фрэнсиса Тиафо — 7:6 (7:3), 0:6, 6:2.

Монреаль 2017. 1-й круг
08 августа 2017 года, вторник. 19:45 МСК
Фелисьяно
Лопес
Чхун
Хён
1:6 6:4 6:7
Монреаль 2017. 1-й круг
08 августа 2017 года, вторник. 19:45 МСК
Паоло
Лоренци
Фрэнсис
Тиафо
7:6 0:6 6:2
Монреаль 2017. 1-й круг
08 августа 2017 года, вторник. 19:45 МСК
Николоз
Басилашвили
Эрнесто
Эскобедо
6:7 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Фелисьяно Лопес
Новости. Теннис
8 августа 2017, вторник
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