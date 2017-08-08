Павлюченкова отдала лишь гейм Корне в первом круге турнира в Торонто

Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Торонто разгромила француженку Ализе Корне со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность встречи составила всего 55 минут. 26-летняя уроженка Самары, занимающая 19-е место в рейтинге WТА, обошлась без эйсов, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 и проиграла 1 гейм на своей подаче.

Следующей соперницей Павлюченковой станет чешка Каролина Плишкова (1).

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Корне в Торонто.