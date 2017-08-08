Хачанов проиграл Карреньо-Бусте в первом круге «Мастерса» в Монреале

Россиянин Карен Хачанов в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте (11) со счётом 6:3, 3:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. 21-летний москвич, занимающий 30-е место в рейтинге АТР, 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок, реализовал 2 брейк-пойнта из 4 и проиграл 4 гейма на своей подаче. Пабло сделал 2 эйса и обошёлся без двойных.

Во втором круге Карреньо-Буста сыграет либо с южноафриканцем Кевином Андерсоном, либо с израильтянином Дуди Селой (Q).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Карреньо-Буста в Монреале.