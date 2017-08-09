Касаткина проиграла Свитолиной во втором круге в Торонто

Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться в третий круг турнира в Торонто. В матче второго раунда она уступила украинке Элине Свитолиной (4) со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Поединок продолжался 1 час 50 минут. На счету Касаткиной 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12. Свитолина подала навылет 1 раз, допустила 3 ошибки на подаче и использовала 7 брейк-пойнтов из 14.

За выход в четвертьфинал Свитолина сыграет с победительницей пары Катержина Синякова (Чехия) — Винус Уильямс (США, 9).