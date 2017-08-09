Кравчук не смог выйти во второй круг челленджера в Аптосе, проиграв Фритцу

Россиянин Константин Кравчук не смог пробиться во второй круг турнира серии «челленджер» в Аптосе, призовой фонд которого составляет $ 100 тыс. В матче первого круга россиянин уступил американцу Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 4:6.

Поединок продолжался 1 час 19 минут. На счету Кравчука 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Фритц подал навылет 6 раз, совершил 1 ошибку на подаче и использовал 4 брейк-пойнта из 6.

На минувшей неделе Кравчук также завершил борьбу после первого круга турнира в Лос-Кабосе, проиграв Акире Сантиллану.