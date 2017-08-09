Донской вышел в четвертьфинал челленджера в Цзинане, Кудрявцев выбыл

Россиянин Евгений Донской (2) вышел в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Цзинане, обыграв представителя Японии Суити Секигути со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. Евгений 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал Донской поспорит с представителем Австралии Дэйном Келли.

Цзинань. Мужчины. Второй круг

Квон Сон У (Южная Корея, 7) — Александр Кудрявцев (Россия) — 6:2, 3:6, 7:6 (7:5).