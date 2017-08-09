Беллис: по ходу матча с Гёргес я смогла адаптироваться к условиям

Американка Катрин Беллис поделилась впечатлениями после победы над представительницей Германии Юлией Гёргес в первом круге турнира в Торонто со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Во втором раунде она сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой.

«Юлия сегодня прекрасно подавала, так что я просто старалась сохранять позитивный настрой на приёме. Думаю, в Стэнфорде мячи летали больше, чем здесь, так что потребовалось адаптироваться. В первом сете я была застигнута врасплох, но затем смогла привыкнуть к условиям», — цитирует Беллис WTA Insider.