А. Радваньска: лёгких сеток вообще не бывает — или плохие, или очень плохие

Польская теннисистка Агнешка Радваньска поделилась впечатлениями после победы в первом круге турнира в Торонто над американкой Коко Вандевеге со счётом 6:3, 6:2.

«Я очень рада, что выиграла этот матч в двух сетах. Мне досталась непростая соперница по первому кругу. В последние пару месяцев Коко демонстрирует отличный теннис. Я понимала, что будет нелегко, но была к этому готова. Я ожидала, что соперница будет выполнять мощные удары, так что с начала матча сосредоточилась на своей подаче. Думаю, я проделала прекрасную работу.

В теннисе вообще лёгких сеток не бывает — или плохие, или очень плохие. С первого же круга нужно показывать свою лучшую игру, чтобы претендовать на победу. Сейчас теннис очень силён, все играют уверенно, так что нужно концентрироваться с первого розыгрыша.

Я рада, что сегодня с первого очка показывала свой лучший теннис, особенно учитывая, что условия здесь не такие, как на других турнирах. Первая игра — это всегда непросто, поэтому я так счастлива, что победила в двух партиях.

У меня были некоторые проблемы со здоровьем — теннисные травмы и вирусы. Но сейчас я здорова, и очень этому рада. По ходу сезона у меня случалось так много перерывов, что я практически не готовилась на грунте и траве, или даже здесь.

Надеюсь, мне будет всё лучше, я буду играть всё увереннее и больше не пропущу турниры. Я вообще никогда не хочу пропускать соревнования, но иногда нужно время на восстановление», — цитирует Радваньскую официальный сайт тура.