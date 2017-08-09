Веснина: в матче с Риске я действовала с умом и использовала свои лучшие удары

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала свою победу на старте турнира в Торонто над представительницей США Элисон Риске со счётом 6:3, 6:3.

«Поединок с Элисон получился очень тяжёлым для меня. У нас уже случались упорные сражения раньше, и я понимала, что она настоящий боец. Она всегда отдаёт все силы на корте, так что я осталась довольна своей игрой. Я действовала с умом, использовала свои лучшие удары. Подача также очень помогла мне сегодня», — приводит слова Весниной WTA Insider.