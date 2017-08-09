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Макарова: рада, что Сирс согласен работать со мной, не хотела быть одна на ТБШ

9 августа 2017, среда. 10:07 Теннис

Россиянка Екатерина Макарова, уверенно обыгравшая в первом круге турнира в Торонто китаянку Пэн Шуай со счётом 6:1, 6:3, рассказала о начале сотрудничества с британским тренером Найджелом Сирсом. 60-летний Сирс, который является тестем Энди Маррея, известен по многолетнему сотрудничеству с сербской теннисисткой Аной Иванович.

«После расставания с Евгений Манюковой я начала искать нового тренера, но по ходу сезона сложно найти кого-то, ведь у всех есть контракты. Мой агент обратился к Найджелу, у которого уже был контракт с ТВ о работе комментатором. Но он сказал, что может приехать ко мне в Нью-Хэйвене и на US Open. Я была очень рада, так как не хотела оставаться одна на турнире «Большого шлема». Мы решили, что он начнёт мне помогать, мы общаемся по телефону всю неделю и продолжим делать это, пока не встретимся лично.

Я никогда не работала с иностранным тренером. За всю карьеру у меня было всего два тренера, две россиянки, так что бывает сложно понять мужскую точку зрения о том, как он видит тактику и остальное», — цитирует Макарову официальный сайт тура.

Экс-тренер Иванович Сирс подготовит Макарову к турнирам в Нью-Хэйвене и US Open
Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Екатерина Макарова
Новости. Теннис
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