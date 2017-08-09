Бабош: я очень мотивирована сейчас. Это самое важное

Венгерка Тимя Бабош поделилась впечатлениями после победы над канадкой Бьянкой Андрееску в первом круге турнира в Торонто со счётом 6:4, 6:1.

«Мне противостояла соперница, с которой я не встречалась раньше. К тому же она играла перед своими болельщиками. Думаю, Бьянка — отличная теннисистка, добившаяся прекрасных результатов в последние пару недель.

Это было нелегко. Нынешнее лето складывается непросто для меня, но после перерыва и отдыха я смогла подготовиться к турниру и очень рада победе.

Я упорно тренировалась, чтобы набрать форму и играть хорошо. Думаю, это мне помогло. Я просто старалась насладиться игрой, и вечерний матч на центральном корте стал прекрасной возможностью для этого. Я очень мотивирована сейчас. Это самое важное», — цитирует Бабош официальный сайт тура.