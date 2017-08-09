Кафельников: не понимаю, почему Хачанов и Рублёв не сыграют в Санкт-Петербурге

Олимпийский чемпион Игр 2000 года в Сиднее, бывшая первая ракетка мира, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёхкратный в парном, обладатель Кубка Дэвиса — 2002, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников оценил состав участников турнира в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 18 по 24 сентября.

«То, что в заявочном листе на турнир в Питере нет игроков первой десятки, — это объяснимо. Но вот почему Хачанов и Рублёв не играют, я не понимаю!» — написал Кафельников в своём «твиттере».