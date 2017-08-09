Кирьос потренировался с болельщиком, который попросил об этом в «твиттере»

Австралиец Ник Кирьос на турнире в Монреале согласился потренироваться со своим болельщиком Мэттью Маршаллом, который обратился с просьбой об этом в «Твиттере».

«Думаю, это весело. Люди хотят прийти и посмотреть мою игру и провести время со мной. Так что если у меня есть такая возможность, то я рад пригласить их на корт и повеселиться. У этого парня была ракетка с собой. Он сказал: «Ник, ты должен мне пять минут». Я ответил: «Парень, приходи, когда захочешь». Он оказался достаточно хорошим игроком. Для меня это действительно было похоже на тренировку. Если я могу доставить радость человеку, то я сам очень этому рад», — цитирует Кирьоса официальный сайт тура.