Победы Шаповалова и Гоффена, поражение Тима — в обзоре игр турнира в Монреале

Австриец Доминик Тим (3) не смог преодолеть барьер второго круга на турнире серии «Мастерс-1000» в Монреале, в трёх партиях уступив аргентинскому теннисисту Диего Шварцману со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 5:7.

Канадец Денис Шаповалов (WC) в первом круге одолел представителя Бразилии Рожериу Дутра да Силву со счётом 4:6, 7:6 (10:8), 6:4.

Бельгиец Давид Гоффен (9) начал выступление в Монреале с волевой победы над представителем Японии Юити Сугитой со счётом 4:6, 6:1, 6:4.

Видеообзор матчей доступен на «Чемпионате».