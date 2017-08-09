Веснина: отцу дали канадскую визу до 2024 года, а мне 20-дневную

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, что добиралась на турнир в Торонто с большими трудностями.

«У меня были сложности. Я хотела прилететь пораньше, но получила визу только в четверг на прошлой неделе. При этом в Канаде они дают визы молодым россиянкам лишь на небольшой срок – 2-3 недели. Вот у моего отца, например, виза до 2024 года, он не знает, что с ней делать (смеётся).

Он легко может жить в Канаде. Ему дали визу на 10 лет. А мне в прошлом году выдали на 12 дней, в этом – на 20. Плюс получила я её в четверг, поэтому смогла вылететь только в пятницу, что достаточно поздно для отправления из Европы в Северную Америку. Я прилетела в Нью-Йорк, а там к часу дня уже были отменены все рейсы до Торонто. Я пыталась найти другие рейсы. Мне предложили вариант на следующее утро – Нью-Йорк – Баффало – Детройт – Торонто. Я бы была в Торонто только к пяти вечера. Тогда я попросила перелёт только до Баффало, а оттуда я уже сама добиралась на машине, потому что знала, что это близко. Помню, мне в своё время рассказывала Елена Дементьева, что там всего три часа езды. В итоге я приехала в Торонто днём в субботу», — сказала Веснина в подкасте WTA Insider.