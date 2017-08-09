Эррани: летрозол — это не допинг, итальянские СМИ дали неправильную информацию

Обладательница карьерного «Большого шлема» в парном разряде итальянская теннисистка Сара Эррани на пресс-конференции в Милане прокомментировала обнаружение в её организме запрещённого вещества и последовавшую дисквалификацию на два месяца.

“Я не сделала ничего неправильного, именно поэтому продолжала играть. Я расстроена тем, что многие написали неправильную информацию о летрозоле: это не допинг, потому что не влияет на спортивные результаты. Вы играетесь моими чувствами и чувствами членов моей семьи, когда пишете неправду об этой истории: все обвинения в мой адрес неправильны.

Надеюсь завтра прочитать крупные заголовки о том, чем является летрозол и каков его реальный эффект, это не допинг. Мне нужно быть сильной, это сложный момент для меня и моей семьи. Я поговорю со своими адвокатами, и мы постараемся вернуть все очки, которые я потеряю с февраля по июнь. После окончания дисквалификации мне нужно будет время, что отойти от этой истории.

Я получила много упрёков в соцсетях из-за того, что написала итальянская пресса. Я не принимала допинг и не сделала ничего плохого», — сказала Эррани.