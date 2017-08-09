В 18:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Торонто, в котором сыграют россиянка Светлана Кузнецова (8) и представительница США Катрин Беллис. Ранее соперницы не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Беллис в Торонто.

Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал турнира в Торонто поспорит либо с представительницей Франции Каролин Гарсией, либо с американкой Варварой Лепченко (Q).