Маррей снялся с турнира в Цинциннати, его заменит Медведев

Двукратный победитель турнира в Цинциннати британец Энди Маррей отказался от участия в соревнованиях 2017 года, так как не сумел до конца залечить травму бедра.

“К сожалению, я не буду играть в Цинциннати, так как продолжаю своё восстановление. Мне всегда нравилось играть здесь, и я с нетерпением жду возвращения в следующем году. Я продолжаю упорно готовиться к US Open», — приводит слова Маррея официальный сайт турнира.

Отказ Маррея от участия в турнире в Цинциннати означает, что вне зависимости от результатов соперников не позднее 21 августа он потеряет лидерство в рейтинге АТР. Уже 14 августа первой ракеткой мира может стать испанец Рафаэль Надаль, которому для этого нужно выйти в полуфинал на турнире в Монреале.

В любой ситуации уже сейчас ясно, что впервые с 2009 года первым и вторым сеяными на турнире в Цинциннати будут Надаль и швейцарец Роджер Федерер. А Маррея в основной сетке заменит россиянин Даниил Медведев.