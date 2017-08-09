Мугуруса вышла в третий круг турнира в Торонто, обыграв Флипкенс

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, получившая от организаторов четвёртый номер посева, вышла в третий круг турнира в Торонто, в двух сетах обыграв начавшую соревнования с квалификации бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час 25 минут. Мугуруса трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. На счету Флипкенс два эйса, три ошибки на подаче и два брейка. Мугуруса одержала четвёртую победу над Флипкенс в шести проведённых матчах.