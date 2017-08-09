Федерер вышел в 3-й круг «Мастерса» в Монреале, проиграв только три гейма

Вторая ракетка турнира серии «Мастерс» в Монреале, швейцарский теннисист Роджер Федерер, вышел в третий круг соревнований, в двух сетах обыграв канадца Петера Полански, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:2, 6:1. Матч продолжался 53 минуты. Федерер пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Полански один эйс и шесть ошибок на подаче. Федерер одержал вторую победу над Полански в двух проведённых матчах.

За выход в четвертьфинал Федерер сыграет с победителем матча Джек Сок (США, 15) — Давид Феррер (Испания).