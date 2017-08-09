Баутиста-Агут и Хасе вышли в третий круг «Мастерса» в Монреале

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, получивший от организаторов 12-й номер посева, вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале, в двух сетах обыграв американца Райана Харрисона со счётом 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час 4 минуты. Баутиста-Агут два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Харрисона два эйса, три ошибки на подаче и один брейк.

В другом матче голландец Робин Хасе взял верх над американцем Эрнесто Эскобедо (LL) со счётом 6:4, 6:1.