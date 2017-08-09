Монфис обыграл Нисикори и в 3-м круге в Монреале сразится с Баутиста-Агутом

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале, в трёх сетах обыграв пятую ракетку соревнований, японца Кея Нисикори, со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (8:6). Матч продолжался 2 часа 41 минуту. Монфис пять раз подал навылет и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Нисикори два эйса, семь ошибок на подаче и пять брейков. Монфис впервые обыграл Нисикори в четырёх проведённых матчах.

За выход в четвертьфинал Монфис поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (12).